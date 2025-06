Zola assolve Acerbi: «Italia importante, ma avrà avuto le sue motivazioni»

LA SCELTA – Zola ha poi proseguito concentrandosi sul tema dell’allenatore che andrà a sostituire Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana. L’ex calciatore ha sottolineato, a prescindere dal caso di Francesco Acerbi, come l’attenzione debba essere posta non sul CT ma sul materiale a sua disposizione. In tal senso, queste sono state le sue considerazioni: «Per me il concetto non è l’allenatore, ma mettere quest’ultimo in condizione di lavorare al meglio. Quel lavoro poteva essere svolto in maniera migliore quando si poteva scegliere Baggio, Mancini, Vialli, Casiraghi, Signori, et cetera».