Zoggia, Managing Director Brand Experience di Alkemy, è stato intervistato dal quotidiano “Il Giornale d’Italia” parlando di come è nata la grande collaborazione con l’Inter in termini di marketing e crescita del brand nerazzurro nel mondo. Inter Media House e logo I M Scudetto i due argomenti più discussi

PROGETTO INTER MEDIA HOUSE − Oscar Zoggia ha parlato di come è stata avviata la collaborazione con l’Inter. Queste le sue parole: «Un altro caso a cui tengo molto è quello dell’Inter, con loro abbiamo un modello di partnership vera e propria. Non siamo la loro agenzia ma siamo il partner dell’Inter. Con loro lavoriamo e abbiamo costruito un modello che fa una cosa molto bella: cresce l’Inter cresce Alkemy. Con loro abbiamo fatto una startup di concetto che si chiama “Inter Media House“. Abbiamo coniato con loro una macchina del contenuto. Loro erano un’azienda che faceva sport e ora, grazie a questo, è diventata un’azienda che fa entertainment, costruendo un nuovo modello con loro a quattro mani, aggiungendo piano piano risorse. Le nostre hanno travasato competenza nel progetto e alcune nostre persone sono andate a lavorare per l’Inter. Loro hanno acquisito know-how e noi di volta in volta abbiamo preso pezzi di valore in più, quindi alzavamo l’asticella insieme».

MERCATI IN USA E CINA − Zoggia ritiene che il progetto Inter Media House ha consentito all’Inter di ampliare il proprio brand oltre i confini nazionali ed europei: «Prima non esisteva il contenuto. Oggi penso che la seconda lending business oltre allo sport sia proprio il contenuto che creiamo sullo sport, che trova un’audience diverso, è diventato un brand internazionale che punta a generazioni diverse, non solo il solito fan di calcio, ma dietro si porta tutta una serie di attività che vanno verso la generazione Z quindi i giovani, piuttosto che oltre confine, i mercati oggi importanti per loro sono Cina e Stati Uniti».

NASCITA DI I M SCUDETTO − Inoltre, Zoggia ha raccontato la nascita del famoso logo scudetto apparso subito dopo la vittoria del 19esimo tricolore dell’Inter. Il suo commento: «Tutto questo nasce da una strategia definita tra la Media House, l’Inter come società e Alkemy. Una cosa fatta a tre con questo modello di Brand Experience. Abbiamo trasferito un po’ del nostro modello verso di loro e viceversa noi abbiamo acquisito da loro la capacità di comprendere quello che è il mondo dello sport e cerchiamo di evolverlo. Con l’Inter facciamo tantissime cose, dalle campagne del calciomercato, all’ultima che è IM Scudetto, Inter Milano è il loro pay off, il nuovo logo. Dietro questo abbiamo costruito un modello semplicissimo e veloce con la parola “scudetto”, che ha previsto delle cose anche fisiche».

Fonte: Il Giornale d’Italia