Zoff: “Serie A, importante concludere campionato. Sull’algoritmo…”

Condividi questo articolo

Dino Zoff, ex portiere ed allenatore, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato della ripresa della Serie A ed il possibile utilizzo dell’algoritmo per determinare la classifica finale del torneo

CONCLUDERE – Queste le parole di Dino Zoff sulla ripresa della Serie A. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale non è convinto dell’eventuale utilizzo dell’algoritmo per determinare la classifica finale del campionato: «Serie A? Non si poteva accontentare tutti. L’importante è concludere il campionato, per quanto anomalo sia. Sento parlare di algoritmi, ma è un segnale contro lo sport. È la classifica che rappresenta l’algoritmo unico e inattaccabile».