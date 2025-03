Zoff: «Lotta scudetto? Non solo Napoli e Inter. Dimarco, punizione imparabile» 

A pochi giorni dall’1-1 tra Napoli e Inter, in collegamento radiofonico su Radio Marte, è intervenuto Dino Zoff, storico portiere della Juventus.

LOTTA SCUDETTO – Dino Zoff, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, ha parlato a Radio Marte della corsa scudetto. Al termine, anche un passaggio sulla bellissima punizione di Dimarco che aveva segnato l’1-0 al Maradona contro il Napoli. Queste le sue parole: «La Juventus ha tutte le carte in regola per competere per lo scudetto se continua a giocare come ha fatto nella partita di ieri sera, mostrando una brillantezza superiore al solito. Conte ha avuto un ruolo cruciale nella ricostruzione del Napoli, in particolare dopo la stagione precedente. Errore di Meret? La punizione di Dimarco era imparabile, non si poteva fare diversamente. Forse qualcosa in più poteva essere fatto solo sul posizionamento della barriera…»