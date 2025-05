Cassano, senti Zoff: «L’Inter di Inzaghi gioca alla grande, merita tanti complimenti»

Zoff non ha alcun dubbio sull’Inter di Simone Inzaghi, che lui peraltro ha allenato alla Lazio e quindi lo conosce bene. La leggenda italiana fa i complimenti alla Beneamata.

INTER-BARCELLONA – Dino Zoff, intervistato da Tuttosport, risponde alla domanda sulla partita giocata martedì sera nel ritorno delle semifinali di Champions League: «Una partita incredibile. Rivedere una squadra italiana in finale è un avvenimento molto bello per il nostro calcio. L’Inter ha tutte le carte in regola per vincere il trofeo».

INZAGHI – Lo stesso Zoff poi elogia Simone Inzaghi, suo ex giocatore ai tempi della Lazio. Si aspettava che potesse diventare questo allenatore? La risposta della leggenda azzurra: «Devo dire di si. Simone è sempre stato attento ai particolari. Era un ragazzo a modo e molto preparato. Non sono sorpreso dei risultati che sta ottenendo. L’Inter di Inzaghi gioca alla grande e merita tanti complimenti».

CONTE – Poi Zoff esalta il lavoro di Antonio Conte alla guida del Napoli: «Antonio sta dando un contributo stratosferico. Solo lui poteva realizzare una cosa del genere, pur non avendo la squadra più forte del campionato e tenendo a bada una grandissima squadra come l’Inter». Il distacco in classifica tra le due squadre è di appena tre punti.