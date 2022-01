Zoff: «Inter favorita scudetto ma occhio al Milan. Virus può condizionare»

Dino Zoff ha parlato della corsa scudetto con le due milanesi in prima fila. Per l’ex portiere, Inter favorita anche se il Milan rimane in corsa. Inoltre, il Covid-19 potrebbe condizionare il da farsi

SCUDETTO − Zoff ritiene l’Inter favorita ma occhio al Milan: «Per lo scudetto in questo momento la favorita è sicuramente l’Inter, ma attenzione al Milan che vedo che non molla un colpo. Questo poi è un giudizio basato sulla situazione attuale, perché dovremo vedere, andando più avanti, come staranno le cose con questa cavolo di pandemia. Il Covid-19 può creare diversi problemi alle squadre».

Fonte: Juventusnews24.com