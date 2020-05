Zoff e la ripresa: “Caldo? Niente alibi. In estate abituati a giocare tornei”

Dino Zoff, ex campione del mondo e tecnico dell’Italia, attraverso le colonne del “Mattino” ha detto la sua riguardo la polemica degli orari alla ripresa del campionato di Serie A.

NESSUN PROBLEMA – Caldo e problemi di orari? Per Dino Zoff non c’è alcun problema, queste le sue parole riportate dal “Mattino”: «Caldo? Ora niente alibi. Falso problema per tutti i nazionali: sono abituati a giocare grandi tornei in estate. Dagli allenamenti al caso diritti televisivi, troppe polemiche però adesso i protocolli decisi dagli scienziati siano rispettati».

