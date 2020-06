Zoff, corsa scudetto senza l’Inter: “Juventus e Lazio favorite! Senza tifosi…”

Condividi questo articolo

La Serie A si prepara a ripartire a porte chiuse. Dino Zoff – intervenuto ai microfoni del “TG Sport” di “Rai 2” – parla di questo nuovo e anomalo inizio, concentrandosi sulla corsa scudetto tra Juventus, Lazio e Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’ex portiere

ANOMALIA – La Serie A si prepara a ripartire, ma ancora senza tifosi. Secondo Dino Zoff sarà qualcosa di anomalo: «Calcio diverso? Direi di si perché dopo due/tre mesi di sosta certamente sarà qualcosa di anomalo senza pubblico, però credo che sia il male minore. Iniziare per dare un risultato del campo credo sia indispensabile per tutti». E per quanto riguarda la lotta Scudetto, Zoff vede l’Inter lontana: «Juventus e Lazio per la corsa scudetto? Da quello che è successo fino all’altro giorno sì. Sono così ravvicinate, distaccate di qualche punto dall’Inter. In teoria dovrebbero essere loro due le favorite. La Juventus ha una rosa di tutto riguardo, però la Lazio ha fatto fin qui molto bene».