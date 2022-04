Zizzari: «Inter, Marotta farebbe un grande errore a riprendere Lukaku»

L’attaccante Francesco Zizzari, ospite negli studi di Sportitalia, ha fatto un intervento in merito alla situazione legata ad un possibile ritorno di Lukaku all’Inter

ERRORE − Zizzari sul possibile ritorno di Lukaku all’Inter e non solo: «Il campionato quest’anno è molto equilibrato ma anche per un discorso di meno qualità. Gli attaccanti delle grandi squadre non stanno determinando tanto. Lukaku non si sente protagonista al Chelsea, ma Marotta farebbe l’errore più grande a riprenderlo all’Inter. Al momento, gli attaccanti delle squadre italiane top devono essere quelli che devono trascinare di più».