Zilliacus sale sul carro Inter: «Stagione straordinaria! Questi gli eroi»

Il magnate finlandese Thomas Zilliacus, che spesso si lancia in dichiarazioni relative ai suoi progetti di acquisire l’Inter, sale sul carro della vittoria dopo la conquista del ventesimo scudetto da parte del club nerazzurro.

INTERESSATO – Thomas Zilliacus è un nome che abbiamo ormai imparato a conoscere. Il magnate finlandese, infatti, ha più volte manifestato l’interessamento a investire nell’Inter. Spesso a parole, dal momento che, di fatto, offerte vere per la società non sono mai arrivate. In ogni caso la sua vicinanza al mondo nerazzurro è ben nota, già dallo scorso anno, quando era in tribuna per il derby di Champions League contro il Milan. E, da derby a derby, il magnate finlandese ha voluto omaggiare i nuovi campioni d’Italia con il suo personalissimo commento.

Zilliacus, elogi all’Inter e ai suoi eroi

CONCLUSIONE STRAORDINARIA – Leggendo le parole di Thomas Zilliacus, non potremmo essere più che d’accordo con il suo pensiero. Su Twitter, infatti, scrive: “Conclusione straordinaria per una stagione straordinaria! Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Nicolò Barella, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi e Beppe Marotta. Saluti agli eroi e campioni!“. Questi, dunque, i nomi per lui più rappresentativi di una stagione da dominatori assoluti. Che, come sottolinea, non poteva avere conclusione migliore che conquistare il ventesimo scudetto e la seconda stella proprio contro il Milan. In casa loro.