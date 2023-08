Ziliani la tocca piano: «Classifica a 19, Juventus non contemplata!»

Ziliani contro la Juventus e la sua presenza in questo campionato. Posizione galvanizzata dopo il clamoroso errore arbitrale a favore

LA TOCCA PIANO − Su Twitter, Paolo Ziliani sulla classifica della Serie A: «Dopo le sette partite della 2^ giornata (più l’esibizione della Juventus contro il Bologna) e in attesa di Salernitana-Udinese e Cagliari-Inter che domani concluderanno il quadro delle nove partite, le clamorose sorprese sono la disastrosa posizione in classifica di Lazio (due sconfitte contro Lecce e Genoa, ultima a quota zero) e Roma (pari interno con la Salernitana e sconfitta a Verona) e il primato del Verona a punteggio pieno con Napoli e Milan. Vedremo se domani l’Inter riuscirà nell’aggancio al terzetto di testa. La partita più attesa è però già oggi Roma-Milan di venerdì 1 settembre, 3^ giornata. Con Mourinho a -5 dalla vetta che i caso di sconfitta rischia già di affondare. LA CLASSIFICA A 19 SQUADRE NON CONTEMPLA LA PRESENZA DELLA JUVENTUS CHE NON AVREBBE DOVUTO ESSERE AMMESSA AL CAMPIONATO 2023-24. ACCETTANDOLA SENZA PROTESTARE I 19 CLUB HANNO ACCONSENTITO ALLA POSSIBILITÀ DI PERDERE PUNTI COME NEL CASO DEL BOLOGNA OGGI».