Ziliani sbeffeggia la Juventus: «Esame scudetto superato!»

FIGURACCIA – Umiliazione epocale della Juventus, che contro l’Atalanta ha perso addirittura 0-4 in casa. I bianconeri non perdevano con questo risultato in casa addirittura da un derby col Torino del 1967. Insomma, una figuraccia incredibile della Signora. Paolo Ziliani, giornalista noto per la sua avversità ai colori bianconeri, ironizza in questo modo dopo il risultato dell’Allianz Stadium: «Buona prova della Juventus: rischia di prendere 9 gol, Di Gregorio (superlativo) ne sventa 5 e alla fine l’Atalanta vince solo 4-0. Nelle ultime trasferte l’Atalanta aveva sempre vinto 5-0: grande performance quindi della Vecchia Signora che supera brillantemente l’esame scudetto preannunciato per tutta la settimana dai media italiani adoranti». La Juventus adesso è scivolata nuovamente a meno nove dal primo posto occupato dall’Inter, nonostante i proclami in settimana da parte della stampa italiana, soprattutto di quella filo-juventina. La realtà è sotto gli occhi di tutti: questa Juventus rischia addirittura l’accesso alla prossima Champions League. Nel prossimo turno, considerando l’Atalanta, la Dea ospiterà l’Inter in casa in un vero e proprio scontro diretto per la vittoria finale.