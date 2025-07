Ziliani non ha dubbi: «Calhanoglu, l’Inter perde tantissimo senza!»

Hakan Calhanoglu potrebbe presto lasciare l’Inter. Paolo Ziliani su X avverte il club nerazzurro riguardo l’eventuale cessione.

LA STORIA – Paolo Ziliani da X ha raccontato la storia: «Anche nel calcio, come nella vita, c’è un tempo per ogni cosa: e può darsi che all’Inter il tempo di Hakan Calhanoglu stia davvero per finire. I segnali che vanno in questa direzione sono tanti. Il suo nome apertamente fatto dal presidente Marotta come destinatario del j’accuse del capitano Lautaro nel post Fluminense-Inter 2-0, la partita che ha segnato la fine dell’avventura mondiale dei nerazzurri, la dice lunga su quanto precaria e incerta sia diventata oggi la posizione del regista turco in seno all’Inter. Calhanoglu ha 31 anni compiuti l’8 febbraio e gioca nell’Inter da quattro stagioni. Arrivò in nerazzurro nella stessa estate di Simone Inzaghi soffiato a parametro zero al Milan in cui aveva militato, anche lì, per quattro stagioni. Dire che sia stato uno dei punti di forza in assoluto dell’Inter di Inzaghi assieme a Lautaro, Barella, Bastoni e Dimarco è dire una scontatezza. Eppure oggi, per motivi che solo Calhanoglu e l’Inter conoscono, il momento della separazione sembra arrivato. Tutto sta avvenendo in modi inaspettatamente bruschi. Di certo, le incomprensioni e le tensioni che hanno creato il grande freddo tra giocatore e società stanno togliendo serenità e lucidità a tutti».

Calhanoglu e l’addio doloroso all’Inter

IL DANNO – Ziliani ha infine concluso: «Ed è un peccato perché la domanda che l’intero mondo Inter dovrebbe porsi, e sulla quale tutti dovrebbero riflettere, è: può permettersi l’Inter di fare a meno di Calhanoglu? Io penso che il danno tecnico, se davvero Hakan dovesse accasarsi in patria al Galatasaray dove il giocatore sembra intenzionato ad andare a concludere la sua carriera, per l’Inter sarebbe altissimo…»