CRITICA FEROCE – Paolo Ziliani non le manda a dire dopo il vergognoso arbitraggio di oggi: “Tutto il mondo ha visto uno dei match più scandalosi della storia, paragonabile a Juventus-Inter arbitro Piero Ceccarini , e l’ Inter sta zitta. Antonio Conte non si presenta e l’unico a parlare è Cristian Stellini (Stellini!) che dice «Gli episodi si commentano da soli». A Sky dicono che Gianpaolo Calvarese ha tolto un gol a Lautaro Martinez per un fallo di Romelu Lukaku su Giorgio Chiellini che non c’è. Ne aveva tolto un altro dove il fallo era di Chiellini e ha dato un rigore alla Juventus per un calcio di Juan Guillermo Cuadrado a Ivan Perisic . Dire che l’arbitro ha fatto vincere la Juventus, no?”

