Ziliani: «Inter-Benfica, tradizione europea. Le mie percentuali»

Anche il giornalista Paolo Ziliani ha commentato il sorteggio di Champions League, che ha visto l’Inter pescare il Benfica per i quarti di finale. Dando anche le sue percentuali sul possibile passaggio del turno.

PERFETTO EQUILIBRIO – Paolo Ziliani analizza così, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, il sorteggio che vedrà Inter e Benfica affrontarsi ai quarti di finale: “Due club di grandi tradizioni europee. Il Benfica vola con 21 vittorie su 24 in campionato e 6 su 8 in Champions League. Schmidt ha realizzato un capolavoro. L’Inter ha eliminato Barcellona e Porto, non sarà facile ma può ripetersi. Dico 50 e 50“.