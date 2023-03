Ziliani duro su Inter-Juventus: «Tre falli di mano, Rocchi come Agnelli»

Non si placa l’ondata di polemiche dopo Inter-Juventus, gara decisa da un clamoroso errore del VAR. Sulla questione dei netti tocchi di mano ha parlato anche il giornalista Paolo Ziliani. Con un duro paragone.

TRIPLICE FALLO – Paolo Ziliani non ci va leggero su Inter-Juventus. Specialmente sulle polemiche del gol convalidato ai bianconeri e da annullare. Queste le parole su Twitter da parte del giornalista: “Rocchi che promuove Chiffi e il VAR per il gol con tre falli di mano è come Umberto Agnelli che, da presidente FIGC, fece ripetere Inter-Juventus del 1961. Partita sospesa per invasione di campo e vinta a tavolino dai nerazzurri per 2-0“.