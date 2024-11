Ziliani cita Sommer-Nzola: «Di Gregorio-Payero? Da Alice nel Paese delle Meraviglie è tutto»

Durante Udinese-Juventus c’è un episodio Di Gregorio-Payero simile a quello tra Sommer e Nzola in Fiorentina-Inter. Ziliani sbotta.

DUE PESI DUE MISURE – Durante Udinese-Inter è avvenuto un contrasto tra Michele Di Gregorio e Payero, con il primo che ha travolto in uscita il centrocampista friulano. Un episodio che per certi versi può ricordare anche quello di Yann Sommer in Fiorentina-Inter. Paolo Ziliani, tramite il suo profilo X, commenta l’accaduto e si scaglia contro DAZN e Marelli: «Un anno fa a Firenze Sommer in uscita respinge la palla col pugno poi colpisce (inevitabilmente) Nzola: rigore. Oggi a Udine Di Gregorio in uscita manca completamente la palla, frana su Payero e lo travolge: fallo di Payero. E a DAZN dicono naturalmente che è un normale scontro di gioco. Da Alice nel Paese delle Meraviglie è tutto: linea alla pirateria che uccide il calcio. P.S. Per la precisione a Firenze l’arbitro non aveva fischiato alcun fallo perché Sommer era intervenuto prima sulla palla: il VAR l’aveva richiamato e gli aveva fatto concedere il rigore per condotta imprudente. Qui Di Gregorio non arriva mai sul pallone e fa solo condotta imprudente: l’arbitro fischia fallo dell’attaccante e il VAR se ne sta zitto. Tutto giusto, ci dicono».