Ziliani: «Calciopoli nel 2006 dimostrò una cosa. Oggi la Juventus…»

Il giornalista Paolo Ziliani torna ad affrontare il tema legato all’indagine che vede la Juventus sotto la lente d’ingrandimento. Sottolineando anche gli strascichi dello scandalo Calciopoli, che per molti anni penalizzò le altre squadre. Inter compresa.

DIMOSTRAZIONI – Da Calciopoli all’inchiesta Prisma non cambia la storia: la Juventus è sempre coinvolta. Proprio di questo ha parlato il giornalista Paolo Ziliani attraverso il suo profilo Twitter ufficiale: “Nel 2006 Calciopoli dimostrò che tutto era corrotto. Dalla FIGC all’AIA, dall’Ufficio Inchieste al calcio marcio di Moggi. Oggi sappiamo che la Juventus gioca un campionato a squadre aiutata da cinque o sei club. Chissà come ripagati. E in quanto agli arbitri, meglio non parlarne“.