Zielinski su Inzaghi: «Pazzo, ma è un allenatore molto preparato»

Piotr Zielinski ha rilasciato una lunga intervista sul canale Youtube polacco FoodTruck TV. Il centrocampista dell’Inter ha parlato della sua carriera ed infine anche di Simone Inzaghi.

ESPERIENZA – Piotr Zielinski si è poco trasferito all’Inter. A luglio ha firmato con il club nerazzurro dopo la conclusione del contratto con il Napoli. A pochi mesi dal suo arrivo il centrocampista ancora deve trovare la sua collocazione reale agli ordini di Simone Inzaghi: per ora è il vice-Henrikh Mkhitaryan. Ieri nella gara della sua Polonia si è fatto male e rischia di saltare la partita di domenica con la Roma.

Zielinski, il rapporto con Inzaghi

ALLENATORE – Inzaghi ha dato spazio a Zielinski soprattutto in Champions League e se starà bene il centrocampista verrà confermato con lo Young Boys. Il polacco ha detto questo sull’allenatore: «Veramente bravo. Tatticamente è molto preparato e lui è pazzo. Non so come dirlo ma è molto animato in panchina. Reagisce ad ogni cosa, parla tanto e urla ogni volta nel dare le istruzioni. Dopo perde la sua voce il giorno successivo alla partita. Lui è una grande persona, rimane in contatto con tutti i giocatori per vedere come ognuno sta lavorando e si sente. Mi piace lavorare con lui, ora sono il vice di Mkhitaryan per posizione naturale. Lui è una persona fantastica, appena sono arrivato abbiamo avuto una lunga conversazione. Mkhitaryan è uno da cui imparare»