Zielinski sempre più nel vivo delle rotazioni di Inzaghi! L’Inter lo aspetta – CdS

Con il calendario fitto di appuntamenti e partite decisive all’orizzonte, Simone Inzaghi si prepara a gestire al meglio le energie della sua rosa e inserire gradualmente giocatori importanti come Piotr Zielinski. Di seguito la notizia riportata questa mattina dal Corriere dello Sport.

TANTI IMPEGNI – Con un calendario fitto di impegni, Simone Inzaghi farà ricorso inevitabilmente al turnover. Tra i protagonisti che potrebbero trovare maggiore spazio c’è Piotr Zielinski, che, dopo un inizio di stagione segnato da qualche problema fisico ad agosto, sta lentamente ritrovando forma e minuti in campo. Il centrocampista polacco, arrivato in estate, non ha ancora esordito da titolare in Serie A con l’Inter, ma i segnali delle sue recenti prestazioni sono incoraggianti. Zielinski, fino a questo momento, ha collezionato 68 minuti complessivi in campionato, distribuiti su quattro apparizioni. L’unica partita in cui è partito dal primo minuto risale all’ultima gara di Champions League contro la Stella Rossa, dove ha disputato tutti i 90 minuti, dimostrando un netto miglioramento sia dal punto di vista fisico che della qualità del gioco.

Zielinski sempre più utilizzato da Inzaghi

ROTAZIONI – Il suo contributo è cresciuto di pari passo con le occasioni avute, e anche in nazionale il polacco ha fatto parlare di sé: nella recente sconfitta contro il Portogallo, è stato uno dei migliori in campo, segnando il gol del momentaneo 1-2 con la sua Polonia. Dopo l’impegno in nazionale, che lo vedrà affrontare la Croazia domani, Zielinski tornerà a Milano per unirsi al gruppo nerazzurro. La sua presenza potrebbe rivelarsi importante, soprattutto in vista dei prossimi scontri chiave: la trasferta all’Olimpico contro la Roma domenica sera, la partita di Champions League contro lo Young Boys e il big match contro la Juventus al “Meazza”. Inzaghi sa che dovrà gestire con attenzione i suoi uomini per mantenere alta la competitività su tutti i fronti.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonella Gioia