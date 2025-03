Zielinski rientro lontano: la sensazione dopo l’infortunio con l’Inter

L’Inter sfrutterà la sosta delle nazionali per permettere ai giocatori attualmente fuori per infortunio di recuperare. Lo staff medico nerazzurro dovrà gestire con cautela il problema di Piotr Zielinski.

LA SITUAZIONE – Lo scontro diretto vinto dall’Inter a Bergamo contro l’Atalanta, ha dato modo alla squadra di Simone Inzaghi di arrivare alla pausa delle nazionali con un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici in campionato. Anche in emergenza in alcuni reparti, soprattutto sugli esterni, i nerazzurri hanno tenuto “botta”, e si trovano dove volevano essere al momento topico della stagione: in corsa su tutti gli obiettivi. Simone Inzaghi e il suo staff adesso sperano di ritrovare presto i giocatori infortunati, per avere tutta la rosa a disposizione per i prossimi decisivi impegni. Si dovrà aspettare di più per rivedere in campo Piotr Zielinski.

Inzaghi senza Zielinski per Champions League e derby di Coppa Italia

RIENTRO LONTANO – Piotr Zielinski è alle prese con un problema serio al polpaccio: la distrazione del gemello mediale della gamba destra. Il centrocampista polacco, infortunatosi nel match contro il Monza pochi istanti dopo il suo ingresso in campo, dovrà restare fuori dai campi ancora per 30/45 giorni. Inzaghi spera di riavere il suo numero 7 per la trasferta di Bologna, in programma il 20 aprile, la domenica di Pasqua. Sicuramente dovrà saltare i prossimi turni di coppa dell’Inter: Zielinski non ci sarà né in Champions League contro il Bayern Monaco e neanche nelle semifinali di Coppa Italia contro il Milan.

ALTERNATIVE – La defezione di Zielinski accorcia sensibilmente le rotazioni a centrocampo dell’Inter. Giocando ogni tre giorni nel prossimo mese, tutti i centrocampisti saranno chiamati agli straordinari. Inoltre, tranne Henrikh Mhikitaryan, saranno impegnati con le proprie Nazionali, che comporterà un’ ulteriore dispendio di energie. A Monaco, nell’andata dei quarti di Champions League, la coperta sarà ancora più corta: Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di Kristjan Asslani squalificato. Oltre a studiare delle rotazioni mirate, l’allenatore nerazzurro dovrà studiare qualche alternativa: magari dando spazio al primavera Thomas Berenbruch, nelle gare sulla carta più semplici, o la suggestiva idea di riprovare Joaquin Correa da mezz’ala sinistra all’occorrenza.