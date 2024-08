Zielinski pronto per una data: Inzaghi fissa il rientro del polacco!

Piotr Zielinski non prenderà parte al primo incontro della stagione di Serie A 2024-2025 contro il Genoa. Il mister Simone Inzaghi ne ha indicato la data del rientro.

LA SICUREZZA – Piotr Zielinski rientrerà in occasione del match tra Inter e Lecce di sabato 24 agosto. Il calciatore polacco intende recuperare al meglio dal risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra, infortunio da lui subito all’inizio di questo mese. In vista della sfida contro il Genoa, il centrocampista ex Napoli guarderà i suoi compagni dall’esterno, consapevole del fatto di poter vestire la maglia dei nerazzurri per la prima volta, in Serie A, in occasione del match contro i pugliesi.

Zielinski assente contro il Genoa: le indicazioni di Inzaghi

LA DICHIARAZIONE – Nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Genoa, il tecnico Simone Inzaghi ha indicato lo stato delle cose in merito al suo centrocampista: «La preparazione è stata molto buona, abbiamo avuto qualche rallentamento anche se tutti sono rientrati eccetto Zielinski, preservato per due-tre giorni. Ci sarà sicuramente col Lecce. Fuori solo lui e de Vrij». Le parole espresse dall’allenatore piacentino testimoniano come il recupero del polacco stia procedendo bene, tanto che l’ex Napoli sarà preservato per poter essere al meglio contro i pugliesi.