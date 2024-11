Zielinski: «Inter grande club! Mi voleva la Juventus e altri cinque squadre»

Zielinski in un’intervista realizzata da Kanal Sportowy dal ritiro della Polonia, ha parlato della sua esperienza all’Inter e dei club che lo hanno cercato dopo il suo addio al Napoli. Tra questi anche la Juventus, insieme ad altri cinque top club europei.

IN NERAZZURRO – Piotr Zielinski in un’intervista parla del club nerazzurro e dell’interesse di altri top club che lo hanno cercato dopo l’addio al Napoli. Tra questi anche la Juventus: «All’Inter sono arrivato in un grande club, non manca nulla. Il primo periodo è stato duro per me, gli allenamenti e la preparazione erano differenti rispetto quanto ero abituato in Italia. Su di me c’erano club come Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid e anche la Juventus. Anche dal Barcellona ho ricevuto richieste specifiche, però mi piace l’Italia. Dopo Napoli, sarebbe stato difficile per me andare in Premier League. Potevo considerare la Spagna, ma la mia priorità era quella di continuare in Italia. Ora sono all’Inter, ma anche il Napoli è un grande club».