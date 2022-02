Zielinski: «Inter? Concentrati sul Venezia. Crediamo allo scudetto»

Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, affermando la volontà di lottare fino alla fine per contendere lo scudetto all’Inter.

GRANDE OBIETTIVO – Queste le parole di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli: «Possiamo lottare per il vertice, siamo forti e abbiamo qualità. Ci aspetta un mese impegnativo, ma daremo il massimo. Crediamo ancora allo scudetto, ci sono tanti punti da conquistare e siamo pronti ad affrontare ogni avversario faccia a faccia. Adesso la nostra testa è solo sul Venezia, una squadra che sta facendo molto bene. Sarà importantissimo poi con l’Inter avere il nostro pubblico, i tifosi sono una forza in più. Però, come ripeto, ora siamo concentrati solo sulla prossima partita».