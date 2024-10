Zielinski infortunato, le sensazioni dopo il primo allenamento con l’Inter

Piotr Zielinski ai box per infortunio torna comunque ad allenarsi con l’Inter. Di seguito le ultime novità legate alle condizioni del centrocampista polacco e alle tempistiche del rientro a disposizione di Simone Inzaghi.

PERDITA – La sosta per le Nazionali è a due volti per Piotr Zielinski. Una faccia della medaglia racconta dei due gol messi a segno con la maglia della Polonia contro Portogallo e Croazia, l’altra l’infortunio rimediato proprio nell’ultima sfida di Nations League pareggiata. L’Inter, anche alla fine di questo blocco di Nazionali, deve fare i conti con dei problemi fisici e proprio alla vigilia di un rientro in campionato tostissimo. Nella prossima tranche di partite ad attendere sul campo la squadra di Simone Inzaghi, infatti, ci saranno Roma, Young Boys e Juventus. Ci si chiede, dunque, quando Zielinski potrà tornare a disposizione del gruppo nerazzurro.

Zielinski si allena con l’Inter: la situazione legata all’infortunio

SENSAZIONI E TEMPISTICHE – Arrivano maggiori informazioni sulla situazione di Zielinski proprio dall’allenamento odierno dell’Inter. Oggi pomeriggio Simone Inzaghi ha potuto riabbracciare tutti i Nazionali, compresi gli ultimi reduci Lautaro Martinez e Mehdi Taremi. Come i due attaccanti, anche il centrocampista polacco ha svolto un lavoro differenziato. L’infortunio, infatti, non gli permette di essere al 100% ma non lo trattiene completamente fuori dal campo. Un buon inizio, questo, che va ad aggiungersi alle prime impressioni avute dopo la pubblicazione dell’esito degli esami clinici. Zielinski salterà la trasferta a Roma di domenica sera, ma potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi già nella gara di Champions League contro lo Young Boys. Se non dovesse riuscire ad esserci a Berna, allora l’obiettivo del rientro si sposterebbe all’importante gara di campionato contro la Juventus. Si attendono nuovi aggiornamenti, sperando di registrare presto i suoi miglioramenti. Intanto qualcosa si muove anche per Tajon Buchanan, il cui infortunio aveva preoccupato di gran lunga di più.