Zielinski: «Avremmo potuto vincere 4-2, 6-2 o 5-3! Tanti gol subiti»

Zielinski rammaricato per l’ennesima sconfitta della sua Polonia, stavolta per mano della Scozia. Il centrocampista dell’Inter analizza le palle-gol create. Le sue parole su Sport PL.

RAMMARICO – Piotr Zielinski ha concluso con la sua nazionale un mese di novembre da incubo. Dopo i cinque gol presi in Portogallo, ieri sera, la Polonia ha perso pure in casa contro la Scozia. Il centrocampista dell’Inter ha analizzato il match nel post-partita: «Abbiamo dimostrato per lunghi momenti che possiamo creare tante occasioni interessanti, anche nella partita di oggi ce ne sono state molte che sarebbero potute finire in rete. E questo risultato… Avremmo potuto segnare anche sei gol. Creiamo tante situazioni, ma fatichiamo a concretizzarle. Se oggi, fossimo stati un po’ più fortunati, avremmo parlato di un risultato diverso. La partita sarebbe potuta finire 4-2, 6-2 o 5-3 per noi. Dovevamo vincere questa partita».

Zielinski ottimista sul percorso della sua Polonia

ATTEGGIAMENTO – Lo stesso Zielinski però si è poi pronunciato con ottimismo in vista delle gare di qualificazione al Mondiale del 2026. Queste le sue parole: «Ma sono tranquillo riguardo a questa squadra, penso che stia andando nella direzione giusta. I gol subiti sono preoccupanti, ne abbiamo subiti troppi e questo va sicuramente migliorato, ma faremo del nostro meglio per lavorare duramente e migliorare in tante cose in vista delle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026».