Zielinski assente, Probierz rimarca: «Ci è mancato. Da solo sa fare questo!»

Piotr Zielinski non ha potuto prendere parte all’impegno di Nations League della Polonia contro la Lituania. Il ct polacco Michael Probierz ha sottolineato quanto la sua assenza si sia fatta sentire per la propria squadra.

PEDINA FONDAMENTALE – Piotr Zielinski sta lavorando con la squadra nerazzurra ad Appiano Gentile in vista del pieno recupero dall’infortunio al gemello mediale della gamba destra. Il calciatore dell’Inter è stato dunque costretto a saltare le sfide di Nations League della Polonia, a partire dal match vinto di misura contro la Lituania grazie al gol di Robert Lewandowski.

Zielinski assente, Probierz sottolinea cosa sta mancando alla Polonia

LO SCENARIO – Del peso dell’assenza di Zielinski per la propria Nazionale ha parlato il ct polacco Michael Probierz, che ne parlato nella conferenza stampa conseguente al match contro la Lituania. L’allenatore della Polonia, nell’esprimersi sul punto, ha sottolineato quanto l’assenza del calciatore dell’Inter stia incidendo sul rendimento complessivo della Nazionale polacca: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Se non sblocchi subito un match di questo genere, farlo dopo risulta essere sicuramente più complicato. A noi è mancato un leader come Piotr Zielinski, che sa giocare in modo regolare ed è in grado di recuperare il pallone da solo».