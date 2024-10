Zielinski e Asllani, rientro in Young Boys-Inter? ‘È sconsigliato’- CdS

Il rientro di Zielinski e Asllani potrebbe non essere in Young Boys-Inter, partita di mercoledì in Champions League. Un fattore sconsiglia Simone Inzaghi.

OUT – Tegola per l’Inter che contro la Roma, questa sera all’Olimpico, non avrà né Piotr Zielinski né tantomeno Kristjan Asllani. Il primo si è infortunato in Nazionale subendo un’elongazione muscolare, come riferito anche dal comunicato stilato dal club nerazzurro. Il secondo, invece, ha subito una botta durante l’allenamento dell’antivigilia ad Appiano Gentile e per precauzione Inzaghi ha deciso di lasciare a Milano, convocando al suo posto il baby talento del 2005 Thomas Berenbruch. Il loro rientro, previsto per la trasferta in Champions League contro lo Young Boys, potrebbe però essere posticipato.

Asllani e Zielinski in dubbio per Young Boys-Inter

SCONSIGLIATO – Secondo il Corriere dello Sport, infatti, rimane in forte dubbio la presenza sia di Zielinski che di Asllani in Champions League per Young Boys-Inter. I nerazzurri mercoledì giocheranno sul sintetico di Berna e appunto le condizioni del campo “sconsigliano” di utilizzare giocatori reduci da un infortunio per evitare problemi ulteriori. Di conseguenza, la loro presenza per la prossima trasferta dell’Inter è in bilico. Inzaghi, comunque, potrebbe semmai convocarli e poi decidere con il proprio staff se lanciarli in campo o meno.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia