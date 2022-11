Zidane: «Ronaldo forte mentalmente! Dopo l’infortunio torna con l’Inter e…»

Zidane si esprime sulla carriera di Ronaldo negli anni in cui vestiva la maglia dell’Inter. All’interno del documentario “Il Fenomeno”, l’allenatore racconta la propria vicinanza all’attaccante nel buio periodo dell’infortunio.

INCREDIBILE – Zinédine Zidane racconta un aneddoto sull’infortunio di Ronaldo il Fenomeno (vedi articolo) negli anni in cui vestiva la maglia dell’Inter. Nel documentario rilasciato da DANZ l’allenatore afferma: «Dopo l’infortunio sono andato a trovare Ronaldo in ospedale. È stata una cosa spontanea, una sorpresa. Non l’ho detto a nessuno. Volevo dirgli che era fantastico e che lo ammiravo. Gli ho augurato di tornare presto perché il calcio aveva bisogno di lui. Non era solo un grande giocatore, era anche incredibilmente forte mentalmente. È tornato in campo con l’Inter, ha vinto la Coppa del Mondo e ha segnato in finale. Incredibile!». Così Zidane descrive le doti di Ronaldo nel documentario “Il Fenomeno” a lui dedicato.