Zidane: “Real Madrid-Shakhtar Donetsk? Io responsabile della sconfitta”

Zidane Real Madrid

Zidane dopo la sconfitta maturata in casa contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League (entrambe nello stesso girone dell’Inter), al termine della partita ai microfoni di “Sky Sport” si assume tutte le responsabilità.

IL RESPONSAIBLE – Zidane dopo Real Madrid-Shakhtar Donetsk si assume tutte le responsaiblità della partita: «Sicuramente siamo entrati male in partite, abbiamo avuto difficoltà soprattutto nel primo gol. È difficile quando prendi tre gol nel primo tempo. La squadra avversaria sa giocare a calcio e molto dinamica, noi non abbiamo pressato molto bene in difesa ma ancora una volta sono io il responsabile. I miei giocatori nel secondo tempo hanno avuto una reazione nel secndo tempo ma non è stata sufficiente per pareggiare ed è un peccato. Sono giocatori che non meritano questa situazione e io sono il maggiore responsabile in quanto allenatore».