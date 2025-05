Zidane: «Psg-Inter? Io di Marsiglia, ma devono vincere i francesi»

Zidane si è proiettato alla finale di Champions League tra Psg e Inter. Zizou, nonostante sia di Marsiglia, rivale del Psg, tiferà appunto per la squadra francese il prossimo sabato. Queste le sue parole direttamente da Montecarlo.

NONOSTANTE DEL MARSIGLIA – La finale di Champions League interessa anche il Gran Premio di Montecarlo di Formula 1 tuttora in corso. Tra i vip presenti prima della gara l’ex fuoriclasse e allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane. Zizou, che ha giocato a Marsiglia ed è marsigliese, ha voluto comunque ribadire il suo supporto per il Psg in vista della finale del 31 contro l’Inter. Ecco cos’ha detto: «Sì, certo, certo che guarderemo, ma anche io sono di Marsiglia, ma la squadra francese dovrà vincere». Di certo, i tifosi del Marsiglia non saranno con lui. Infatti, come già detto in precedenza, nell’ultima settimana i vari negozi adibiti alla vendita di maglia da calcio hanno ravvisato un clamoroso boom relativo alla vendita di magliette dell’Inter. Infatti, la città di Marsiglia e i tifosi dell’OM non tiferanno per il Paris Saint-Germain il prossimo sabato. Ma si tiferà solamente la Beneamata. Ovviamente l’appuntamento è rinviato tra sei giorni all’Allianz Arena. I nerazzurri andranno a caccia della loro quarta Champions, mentre i parigini della prima assoluta.