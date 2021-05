Zidane ha lasciato il Real Madrid proprio come fatto da Conte con l’Inter ieri. E il destino dei due può ancora essere legato. L’eredità sulla panchina blanca è pesante. Inoltre, la Juventus non è più in corsa per il francese

PANCHINA REAL – Il Real Madrid annuncia che Zinedine Zidane ha deciso di concludere la sua esperienza da allenatore del Club. Una notizia che era nell’aria e che, con il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus (vedi aggiornamento), apre a uno scenario che sembra scontato. L’annuncio della bandiera Raul, promosso come nuovo allenatore della Prima Squadra, oppure l’arrivo di… Antonio Conte. L’ormai ex tecnico dell’Inter, dopo aver accelerato per la separazione con la società nerazzurra, è il candidato “straniero” più forte in casa Real Madrid per il post-Zidane. Non è l’unico e probabilmente nemmeno la primissima scelta, ma la possibilità che sieda sulla panchina della squadra spagnola c’è. Eccome. Conoscendo il modus operandi del Real Madrid, non tarderà molto l’annuncio del nuovo allenatore. Già in giornata? Nel frattempo Conte aspetta novità dall’Inghilterra (attenzione a eventuali ribaltoni in casa Manchester United).