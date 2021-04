Zidane jr fa il tifo per un nerazzurro: «Ci sentiamo, con lui rapporto forte»

Luca Zidane, figlio di Zinedine, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport 24”. Il figlio d’arte, portiere del Rayo Vallecano, svela di avere una grande amicizia con un giocatore dell’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

AMICI – Luca Zidane, figlio di Zinedine, parla con affetto di Achraf Hakimi, suo ex compagno al Real Madrid: «Se ho amici in Serie A? Sì, uno è Hakimi. Se lo sento? Sì, con lui ho un rapporto molto forte perché siamo arrivati in prima squadra insieme. Oltre a essere compagni siamo molto amici».