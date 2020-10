Zidane: “Real Madrid-Inter come una finale? Non ci...

Zidane: “Real Madrid-Inter come una finale? Non ci penso. Benzema…”

Zinédine Zidane Real Madrid

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida dei suoi blancos contro l’Huesca, ha parlato della sfida di martedì contro l’Inter. Il tecnico dei blancos, inoltre, ha parlato di Karim Benzema e della lite con Vinicius. Ecco le sue parole

CONCENTRATO – Zidane è concentrato sulla sfida di Liga tra il Real Madrid e l’Huesca: «Sfida all’Inter come una finale? La finale che abbiamo è domani. Non si pensa a martedì. Domani la nostra gara è fondamentale. Le cose che dobbiamo fare è pensare alla giornata, non oltre l’oggi e il domani. Anche i giocatori ne sono consapevoli. È domani. Dobbiamo dare tutto domani in campo. Domani è la finale».

CLIMA SERENO – Zidane si è espresso, inoltre, sulla lite tra Benzema e Vinicius: «Lite tra Benzema e Vinicius? La cosa più importante è che sia tutto chiarito, che i giocatori abbiano parlato tra di loro. Non succede niente. Questo è sempre successo sul campo, dove si dicono tante cose ma rimangono lì. Siamo una squadra, abbiamo bisogno della nostra energia per altre cose. È bene che questo accada di tanto in tanto, significa che siamo vivi. Hanno parlato e basta».

