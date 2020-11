Zidane gioisce: emergenza finita a dx, contro l’Inter rientrano in due

Zinédine Zidane Real Madrid

Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo AS, Zinedine Zidane ha di che essere felice. In vista della sfida di Champions League contro l’Inter – che si giocherà dopo la pausa per le nazionali – il tecnico francese riavrà a disposizione infatti Dani Carvajal e Nacho.

EMERGENZA FINITA – Ha di che gioire Zinedine Zidane che, dopo aver avuto diversi grattacapi su chi schierare a destra nella sua formazione nelle ultime partite, dopo la pausa delle Nazionali potrà di nuovo contare su due giocatori attualmente ai box. Dani Carvajal e Nacho, sono i due giocatori che – giudicando dall’allenamento di oggi – sembrano sulla buona strada verso il recupero. Non per l’imminente sfida contro il Valencia, ma già dopo la sosta per le Nazionali i due saranno di nuovo a disposizione. Anche per la sfida contro l’Inter a San Siro, dunque, in programma il prossimo 25 novembre.