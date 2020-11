Zidane: “Contro l’Inter approccio fantastico. Zero rischi e molte occasioni”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida tra i blancos e l’Alaves, è tornato a parlare della vittoria delle merengues contro l’Inter

FENOMENALI – Queste le parole di Zinedine Zidane: «Sfida contro l‘Inter? L’approccio è stato fantastico. I giocatori hanno interpretato molto bene la partita e noi possiamo giocare con ragazzi che possono giocare in più ruoli. I primi 25 minuti contro l’Inter con undici contro undici siamo stati fenomenali. Dopo l’espulsione è stato lo stesso, ma a volte è più difficile contro i dieci e abbiamo fatto brillantemente. Questo è estremamente importante per me. Non abbiamo preso rischi, abbiamo difeso con ordine e mantenuto la porta inviolata. Abbiamo creato molte occasioni per segnare. Questo è il percorso che dobbiamo seguire. La vittoria sull’Inter non è stata un caso di liberazione. È una partita come un’altra e abbiamo giocato molto bene. È stato importante perché era una finale ei giocatori hanno fatto un ottimo lavoro. Siamo giudicati su ogni partita e i commenti sulla squadra non cambieranno mai, ma dobbiamo continuare a lavorare sodo e dare il miglior conto di noi stessi. Questo non cambierà fino alla fine».

