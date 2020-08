Zhang vuole tornare in Italia per l’Inter: prioritÃ  a Conte e Messi?

Zhang vuole tornare in Italia per l’Inter: priorità...

Zhang vuole tornare in Italia per l’Inter: priorità a Conte e Messi?

Steven Zhang, secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, avrebbe chiesto di tornare in Italia per stare vicino alla squadra, proprio nel momento in cui il papà di Lionel Messi sceglie Milano come residenza fiscale (vedi QUI). Previsto anche colloquio con Antonio Conte.

RITORNO A MILANO – Steven Zhang mette pressione alle autorità cinesi per il ritorno in Italia. Il presidente nerazzurro avrebbe chiesto di tornare a Milano per stare vicino alla squadra in questo finale di stagione in Europa League, e soprattutto programmare il faccia a faccia chiarificatore con Antonio Conte. In queste ore intanto è ufficialmente sbarcato a Milano Jorge Messi, padre dell’attaccante del Barcellona: il ritorno in Italia di Zhang un motivo per valutare da vicino la reale possibilità di acquistare Lionel Messi? Secondo “Sportmediaset”, nel quartier generale Suning, l’ipotesi Messi all’Inter non venga considerata un’utopia ma un progetto “industriale” da valutare

