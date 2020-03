Zhang, una forza politica lo ringrazia: “La solidarietà abbatte le barriere”

Steven Zhang, insieme a Inter e Suning, ha donato 300mila mascherine alla Protezione Civile (vedi articolo). Un gesto che è stato particolarmente apprezzato dal Partito Democratico che su Facebook ringrazia pubblicamente il presidente del club nerazzurro

SOLIDARIETÀ – Steven Zhang si sta dimostrando molto solidale con l’Italia in questo periodo di emergenza per il Coronavirus (vedi articolo). Il Partito Democratico ringrazia pubblicamente il presidente dell’Inter: “Lui è Steven Zhang, lo riconoscete. E oggi, grazie a lui, arriva un nuovo, grande aiuto al Paese per fronteggiare l’emergenza in essere. Per combatterla con più strumenti. È infatti di adesso una splendida notizia: l’Inter ha donato 300mila mascherine alla Protezione civile. Una donazione che arriva dopo 100mila euro donati all’ospedale Sacco di Milano. La solidarietà unisce. Abbatte le barriere e riafferma il concetto più bello e più forte che esista: quello della comunità. Grazie, da parte di noi tutte e tutti, per questo meraviglioso gesto“.