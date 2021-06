Zhang tra qualche giorno ritornerà in Cina dopo i due mesi trascorsi in Italia. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” il presidente nerazzurro avrebbe promesso il rinnovo di contratto a tutta la dirigenza.

PROMESSA – Steven Zhang sta per tornare in Cina dopo i due mesi trascorsi in Italia. Venerdì, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, avrebbe incontrato l’intero gruppo dirigenziale nerazzurro dell’area sportiva, quindi dall’Amministratore Delegato, Beppe Marotta, ai vari Piero Ausilio, Dario Baccin e Samaden. Tutti convocati per una riunione proprio per ricevere l’annuncio che i loro contratti verranno rinnovati con un biennale. Ci vorrà ancora qualche settimana per mettere tutto nero su bianco, ma la sostanza non cambia. Un messaggio di compattezza, quello di Steven Zhang, a tutta la dirigenza nerazzurra, mostrando fiducia e continuità nel progetto, almeno per i prossimi tre anni (considerando anche il finanziamento di Oaktree).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno e Andrea Ramazzotti