Zhang torna a Milano, sarà presente a San Siro per Inter-Juventus – TS

Steven Zhang è pronto al rientro a Milano dopo la sua lunga assenza causato dallo scoppio mondiale della pandemia. Il presidente nerazzurro, come riportato da TuttoSport, sarà presente per Inter-Juventus in programma mercoledì 12 gennaio, gara valevole per la Superocoppa Italiana.

RITORNO – Zhang è pronto a tornare a Milano dopo aver passato le ultime settimane negli Stati Uniti, anche per incontri importanti legati al futuro del club (tre gruppi si sono interessati ai nerazzurri, uno dei quali guidati da Daniel E. Straus). Il presidente dell’Inter aveva lasciato Milano a giugno. Zhang sarà dunque presente a San Siro per Inter-Juventus per la sfida di Supercoppa italiana in programma mercoledì 12 gennaio. Trofeo che idealmente chiude l’annata nerazzurra contrassegnata già dalla vittoria dello scudetto, primo trofeo conquistato in Italia da una proprietà straniera.

Fonte: TuttoSport