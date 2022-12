Zhang, toni entusiasti nella cena dell’Inter! La volontà è una sola – Sky

Matteo Barzaghi commenta la cena aziendale dell’Inter per Natale, sottolineando i toni entusiasti utilizzati dal presidente Zhang. La volontà del presidente nerazzurro è quella di rimanere al comando.

TONI ENTUSIASTI – Ecco il commento di Matteo Barzaghi riguardo alle parole e alle sensazioni espresse da Steven Zhang nella cena di Natale dell’Inter: «Il presidente Zhang ha usato toni entusiasti per rilanciare le ambizioni dell’Inter per il nuovo anno. La volontà, a livello sportivo, è quella di proseguire la strada tracciata. Da quando è presidente, l’Inter ha vinto molto ed è sempre stata al vertice. Poi c’è da raccontare la difficoltà economica dell’Inter. I conti sono peggiorati, quest’anno in miglioramento ma ha comunque chiuso con un rosso di 140 milioni. Si cerca di far collidere le esigenze economiche a quelle sportive. La volontà è di lottare per ottenere altri titoli. Zhang non vuole proseguire senza grandi ambizioni. L’Inter vuole essere protagonista e ci proverà fin dalla partita contro il Napoli».