Zhang può sorridere: ottime notizie per le casse dell’Inter! − CdS

Zhang adesso può tirare un sospiro di sollievo e sorridere: i conti sono in regola e le casse del club non più in affanno. Il punto.

CONTI − Steven Zhang adesso può sorridere e a spiegare il motivo dell’ottimismo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il saldo alla fine di questa sessione di mercato per l’Inter è infatti quasi a zero. Ciò significa che, con 109 milioni di euro ricavati dalle cessioni, sono stati coperti 105,5 milioni di euro di costi per l’acquisto dei nuovi giocatori nerazzurri. Anche il monte ingaggi si è abbassato di una ventina di milioni. Il bilancio in corso gioverà poi anche delle plusvalenze ottenute grazie alle cessioni di André Onana e Marcelo Brozovic. Il lavoro di risanamento delle casse è decisamente ben avviato per chi, eventualmente, prenderà il club dopo la presidenza Zhang ma non è ancora terminato come si sottolinea sulle pagine del quotidiano sportivo.

Fonte: Corriere dello Sport – Alessandro F. Giudice