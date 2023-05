Zhang rivela: «Lukaku l’unico a dirmi in estate dell’Inter in finale!»

Zhang ha parlato dell’Inter finalista di Champions League dopo il doppio confronto vincere contro il Milan. Il presidente rivela la profezia di Lukaku. Le sue parole a Mediaset

PRONOSTICO AZZECCATO − Zhang felicissimo per il traguardo e rivela un aneddoto con Lukaku: «Grazie mille per i complimenti, è qualcosa di speciale. All’inizio della stagione era difficile da credere, l’unico a dirmi che andavamo in finale di Champions League è stato Lukaku. Il pronostico si è avverato. L’Inter l’abbiamo comprata sette anni fa e già avevamo capito l’obiettivo e la storia del club: vincere. Prometto ai tifosi di continuare a far vincere la squadra. Inzaghi? Ha fatto qualcosa di storico. Ci sono stati alti e bassi, ma in tutte le stagioni ci possono essere, ma ha una mentalità vincente ed è stato bravo a condurre la squadra. Finale? Sia Real Madrid che Manchester City sono due squadre fortissime. Ma già ai gironi abbiamo affrontato e battuto squadre importanti. Adesso che siamo in finale, daremo del filo da torcere a chiunque. Sarà una bellissima finale».