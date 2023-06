Zhang non molla ma rilancia con la finale di Champions League! – TS

Il sogno di Steven Zhang, come riportato anche da TuttoSport, è rilanciare la sua avventura all’Inter grazie alla finale di Champions League

RILANCIO – Steven Zhang rilancia. Il presidente nerazzurro vede la finale di Champions League non come un punto di arrivo, bensì come uno di partenza. Il giovane presidente dell’Inter, arrivato già a quota 5 trofei in meno di 5 anni da numero uno del club, continua a pensare in grande. Nonostante nelle stagioni post Covid siano aumentati i problemi economici della società, costretta per esempio nelle ultime tre estati a completare dei mercati a impatto zero, il supporto del presidente non è mai mancato. Zhang, nonostante il prestito di 275 milioni da parte di Oaktree, non vuole mollare. Ma questo è un discorso che tornerà ad essere affrontato con cura dopo Istanbul, una tappa che ha sicuramente rilanciato il valore internazionale dell’Inter. Il percorso in Europa della squadra di Inzaghi ha infatti portato grandi sorrisi nel club che ha incassato, di soli premi Uefa, più di 100 milioni (più il botteghino). Ricavi che hanno permesso alla società di mettere a posto il bilancio ’22-23, mentre quello futuro potrà godere degli introiti per la partecipazione all’edizione ’23-24 della Champions. La strada verso Istanbul ha acceso i fari sull’Inter che ha potuto così mettere una pezza, per esempio, ai 25 milioni persi a causa dell’inadempienza dello sponsor DigitalBits.