Zhang alla ricerca di nuovi soci per l’Inter, spunta anche nuova opzione – TS

Zhang ormai da quasi un mese è alla ricerca di nuovi partner. L’obiettivo, come riportato da Tuttosport, non è però quello di vendere il club, ma solo di trovare almeno un socio di minoranza da affiancare a Suning nella proprietà dell’Inter. Occhio però all’opzione rifinanziamento.

IL CLUB NON SI VENDE − Già da diverso tempo circolano voci su una possibile vendita dell’Inter, da parte della famiglia Zhang. Voci che sembravano aver trovato conferma a fine ottobre, quando il dossier del club è finito negli uffici delle due banche americane Goldman Sachs e Raine Group. Nell’assemblea dei soci tenutasi lo scorso mese, il presidente Steven Zhang ha però rassicurato tutti affermando che la società non è in vendita. L’obiettivo della società è quello di trovare nuovi partner di minoranza da affiancare al gruppo Suning. Zhang entro il 20 maggio del 2024 dovrà versare a Oaktree Capital l’ultima rata del finanziamento da 292 milioni ricevuto nel 2021. Se il prestito non dovesse essere restituito le quote societarie dell’Inter passerebbero interamente al fondo statunitense. Da qui la forte esigenza di trovare un nuovo socio. L’altra opzione, secondo quanto si legge su Tuttosport, potrebbe essere quella di rifinanziare il prestito per spostare in avanti la scadenza della rata. Così facendo gli interessi salirebbero, ma ci sarebbe più tempo per trovare nuove soluzioni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini