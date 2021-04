Zhang presto a Milano, futuro Inter da definire con Goldman Sachs

Steven Zhang sarà presto a Milano per stare vicino alla squadra nella volata finale per lo scudetto e per definire il futuro dell’Inter: Goldman Sachs cercherà investitori nei prossimi mesi.

Domani l’Inter sarà impegnata contro il Cagliari per continuare la corsa scudetto, ma c’è anche un’altra corsa, quella del futuro societario ancora da definire. Secondo “Sport Mediaset” il presidente Steven Zhang sarà presto a Milano per stare vicino alla squadra nella volata finale e per definire il futuro societario. In questo momento la palla è in mano a Goldman Sachs che, dopo aver finanziato il prestito per finire la stagione, sta cercando nuovi investitori interessati a rilevare il 31% delle azioni attualmente in mano a Lion Rock.