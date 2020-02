Zhang, presidente vicino alla squadra: dirigenza Inter ad Appiano Gentile

Questa sera si giocherà il derby di Milano tra Inter e Milan. Per il presidente nerazzurro Steven Zhang non sarà una partita come le altre vista l’emergenza in Cina e la patch indossata dalla sua squadra

MESSAGGIO CHIARO – Tutta la dirigenza al completo ieri sera ha cenato ad Appiano Gentile in vista del derby di questa sera tra l’Inter di Antonio Conte e il Milan guidato dall’ex Stefano Pioli. Presente anche il presidente nerazzurro Steven Zhang che ha voluto mandare un messaggio chiaro a squadra e allenatore in vista di quella che è una stracittadina importante per le ambizioni e la stagione dei nerazzurri.