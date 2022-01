Zhang, presenza cruciale a Milano: ieri agenda piena di appuntamenti – CdS

Non è un caso che l’affondo decisivo per il rinnovo di Marcelo Brozovic (vedi articolo) sia arrivata con Steven Zhang a Milano. Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri è stata una giornata piena di impegni per il presidente dell’Inter.

IMPEGNI – Ieri il presidente Steven Zhang è tornato ad occupare il suo ufficio nella sede nerazzurra in una giornata piena di impegni e riunioni. Il massimo dirigente ha avuto modo di incontrare anche i dirigenti dell’area tecnica, per fare ancora un punto della situazione. Oltre al rinnovo di Brozovic, ha tenuto banco anche la situazione legata al mercato, dove l’Inter difficilmente interverrà già a gennaio. Forse, solo per qualche intervento low-cost sulla fascia sinistra. Oggi tutto lascia pensare che Zhang si presenterà ad Appiano Gentile per assistere all’allenamento e partecipare alla cena di squadra. Ne approfitterà per caricare l’ambiente in vista della Supercoppa italiana in programma domani.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.