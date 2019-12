Zhang premia Conte, a gennaio investimenti anticipati sul mercato – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che Zhang ha deciso di supportare Conte al massimo. A gennaio saranno anticipati gli investimenti sul mercato.

INVESTIMENTI IN VISTA – Conte vuole provarci fino in fondo. E ha dei motivi per provarci. Il primo arriva dal mercato, visto che Zhang ha appena dato il via libera a Marotta per rinforzare la squadra anticipando gli investimenti che erano in programma per la prossima estate. L’a.d. dunque potrà lavorare nell’immediato per un acquisto top con il benestare – e il budget garantito – della proprietà: una decisione che sembra anche un premio al lavoro svolto fin qui da Conte. Trovarsi alla sosta di Natale a pari punti con la Juve non era sicuramente preventivabile a inizio stagione, dunque a questo punto è giusto provarci fino in fondo.