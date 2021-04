Zhang, niente trasferta di Crotone: spostamenti solo per riunioni

Steven Zhang è appena tornato a Milano (vedi articolo) e la sua agenda sarà fitta già a partire da domani. Secondo quanto riporta il giornalista Franco Vanni sul suo profilo “Twitter”, il presidente nerazzurro non potrà partire per la trasferta di sabato a Crotone.

NIENTE TRASFERTA – Niente trasferta di Crotone per il presidente dell’Inter, Steven Zhang. Secondo quanto riporta il giornalista Franco Vanni, infatti, le autorità sanitarie italiane avrebbero autorizzato spostamenti senza obbligo di quarantena soltanto per comprovate esigenze lavorative. Ovvero soltanto per riunioni e incontri legati, appunto, alla gestione del club. Resta da capire se il presidente nerazzurro sarà allo stadio invece per la prossima gara casalinga, ovvero quella contro la Sampdoria.